"السياحة" تعقد اجتماعا مع شركات الطيران منخفضة التكلفة الأربعاء

كشف سامح سعد مستشار الوزير للسياحة الخارجية، عن عقد اجتماع مع وكيل اتحاد النقل الجوى، بحضور 6 شركات طيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادى) وعدد من شركات السياحة المصرية، بعد غدٍ الأربعاء، للاتفاق على تنظيم رحلات "طيران شارتر" من عدة دول عربية وفتح أسواق جديدة لجذب الحركة السياحية للمقصد المصرى.

قال سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الغرض من الاجتماع هو إيجاد آلية للتعاون والاتفاق على تنظيم رحلات طيران بأسعار مغرية لجذب السياح العرب وفقا لإستراتيجية وزارة السياحة حيث تمثل الحركة الوافدة من المنطقة العربية 20% من حجم السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين عدد من الخطوط الجوية المباشرة للمناطق السياحية من جدة والرياض، الكويت، دبى، أبو ظبى وغيرها خلال الفترة القادمة.

أضاف مستشار وزير السياحة، أن هيئة تنشيط السياحة ستبدأ فى تدشين الحملات الإعلانية بكل من أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، كما سيتم تنظيم قوافل سياحية للترويج للمقصد المصرى ودعم شركات الطيران منخفضة التكلفة.

يذكر أن التقرير الصادر عن نظام أماديوس لحركة النقل الجوى (Amadeus Air Traffic) أكد أن شركات الطيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادى) فى الشرق الأوسط تظهر ثقة كبيرة فى قدرتها على النمو، بعد أن شهدت زيادة إجمالية فى السعة الاستيعابية من 11.5 مليون مقعد فى النصف الأول من عام 2012 إلى 13.5 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

وتسلط النتائج على تحقيق شركات الطيران منخفضة التكلفة زيادة إجمالية عالمياً فى الطاقة الاستيعابية بنسبة 6.8٪ فى عام 2013. ويقدم التحليل تصوراً للنمو الكبير فى الطاقة الاستيعابية الذى شهدته آسيا والنمو المتواضع عبر أوروبا وأمريكا الشمالية