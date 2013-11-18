أخبار عاجلة

6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
فلسطينية تنقل حال المستوطنات في الضفة الغربية -
عمومية مجلس الدولة تناقش تعديلات قانون ''الهيئات القضائية'' -
تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"السياحة" تعقد اجتماعا مع شركات الطيران منخفضة التكلفة الأربعاء

Google+ Print
"السياحة" تعقد اجتماعا مع شركات الطيران منخفضة التكلفة الأربعاء "السياحة" تعقد اجتماعا مع شركات الطيران منخفضة التكلفة الأربعاء

كشف سامح سعد مستشار الوزير للسياحة الخارجية، عن عقد اجتماع مع وكيل اتحاد النقل الجوى، بحضور 6 شركات طيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادى) وعدد من شركات السياحة المصرية، بعد غدٍ الأربعاء، للاتفاق على تنظيم رحلات "طيران شارتر" من عدة دول عربية وفتح أسواق جديدة لجذب الحركة السياحية للمقصد المصرى.

قال سعد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الغرض من الاجتماع هو إيجاد آلية للتعاون والاتفاق على تنظيم رحلات طيران بأسعار مغرية لجذب السياح العرب وفقا لإستراتيجية وزارة السياحة حيث تمثل الحركة الوافدة من المنطقة العربية 20% من حجم السياحة الوافدة إلى ، مشيرا إلى أنه سيتم تدشين عدد من الخطوط الجوية المباشرة للمناطق السياحية من جدة والرياض، الكويت، دبى، أبو ظبى وغيرها خلال الفترة القادمة.

أضاف مستشار وزير السياحة، أن هيئة تنشيط السياحة ستبدأ فى تدشين الحملات الإعلانية بكل من أذربيجان، جورجيا، أرمينيا، كما سيتم تنظيم قوافل سياحية للترويج للمقصد المصرى ودعم شركات الطيران منخفضة التكلفة.

يذكر أن التقرير الصادر عن نظام أماديوس لحركة النقل الجوى (Amadeus Air Traffic) أكد أن شركات الطيران منخفضة التكلفة (شركات الطيران الاقتصادى) فى الشرق الأوسط تظهر ثقة كبيرة فى قدرتها على النمو، بعد أن شهدت زيادة إجمالية فى السعة الاستيعابية من 11.5 مليون مقعد فى النصف الأول من عام 2012 إلى 13.5 مليون مقعد خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

وتسلط النتائج على تحقيق شركات الطيران منخفضة التكلفة زيادة إجمالية عالمياً فى الطاقة الاستيعابية بنسبة 6.8٪ فى عام 2013. ويقدم التحليل تصوراً للنمو الكبير فى الطاقة الاستيعابية الذى شهدته آسيا والنمو المتواضع عبر أوروبا وأمريكا الشمالية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه