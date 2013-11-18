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اليوم السابع: آخر تسجيل صوتى لعمر سليمان يكشف أسرار الصندوق الأسود

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اليوم السابع: آخر تسجيل صوتى لعمر سليمان يكشف أسرار الصندوق الأسود اليوم السابع: آخر تسجيل صوتى لعمر سليمان يكشف أسرار الصندوق الأسود

ينفرد "اليوم السابع" فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، بأخطر تسجيل صوتى للراحل اللواء عمر سليمان أثناء الثورة، وفيه يكشف أسرار صندوقه الأسود عن الإخوان ومبارك.. ويؤكد: بذلت مجهودا جبارا لجمع إرهابيى القاعدة لكنهم هربوا فى اقتحام السجون.. وهناك دول تتدخل بالسلاح لنشر الفوضى.. نظام مبارك لن ينهار وثورة الشباب لها إيجابيات والخفافيش لا يهمها التغيير، والتفاصيل كاملة فى الصفحتين الثامنة والتاسعة من العدد الورقى.

كما تقرأ وتحت عنوان " المفرومة تحت القطر"، تفاصيل حادث قطار دهشور، وفيه: مصرع وإصابة 61 فى حادث تصادم قطار بضائع مع أتوبيس بدهشور.. والببلاوى يطالب بتقرير و15 ألف جنيه للقتيل و5 آلاف للمصاب، والتفاصيل فى الصفحتين 6، 7 من العدد الورقى.

وداخل العدد

◄ـ استشهاد ضابط الأمن الوطنى يكشف قائمة الاغتيالات لضباط ملف الإرهاب

◄ـ يبحث عن "المعجزة" أمام غانا اليوم

◄ـ القاضى لـ"حازم أبو إسماعيل": "لما المحكمة تتكلم تسكت"

◄ـ اليوم.. محمد محمود يسترد ثواره وتحذيرات من مناورة إخوانية

◄ـ "كمل جميلك" تؤجل حفل عيد ميلاد السيسى للخميس وتقاطع محمد محمود

◄ـ "أبو عيطة": لا استثناء لأى هيئة من الحد الأقصى للأجور

◄ـ قيادى بالتنظيم الدولى للمحظورة: بديع هو مرشدنا داخل أو خارج السجون

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