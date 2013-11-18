بالصور.. وزيرة الصحة ومحافظ الجيزة يزوران مصابى حادث قطار دهشور

زارت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، يرفقها الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة المصابين فى حادث تصادم قطار الواحات البحرية بأتوبيس عند مزلقان دهشور بطريق مصر الفيوم.

واطمأنت الوزيرة على أداء الخدمات الطبية للمصابين بمستشفى الهرم، الذى استقبل 17 حالة إصابة.

وقالت وزيرة الصحة، إنه تم التعامل مع الحادث منذ لحظة وقوعه ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى العلاج اللازم، بالإضافة إلى نقل حالات الوفاة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمهم لذويهم ودفنهم.

وأكدت الوزيرة، أن الحادث أسفر عن 30 حالة وفاة و37 حالة إصابة وتم التوجيه لكافة المستشفيات التى استقبلت حالات الإصابة بسرعة إتخاذ إجراءات الرعاية العاجلة والوضع تحت الملاحظة والقيام بإجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان عليها.

وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إنه تم وضع تطوير مزلقانات السكة الحديد ضمن أولويات التنفيذ خلال هذه الفترة الحالية، مشيراً إلى أن المحافظة وبالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة السكة الحديد قامت بتطوير عدد من المزلقانات لتعمل بطريقة الكترونية حديثة وتقليل تدخل العامل البشرى.

وقال المحافظ، أن إجمالى المزلقانات على مستوى المحافظة يبلع 93 مزلقان تم تطوير 5% منها والباقى يحتاج إلى تطوير للحد من حوادث المزلقانات.

وأضاف أن هيئة السكة الحديد قامت بتشكيل لجنة تقوم حالياً بمعاينة موقع الحادث وتحديد الأسباب الفنية لوقوعه.