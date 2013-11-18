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إطلاق مليون ذريعة سمك لمقاومة الحشائش بين السد العالى وخزان أسوان

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إطلاق مليون ذريعة سمك لمقاومة الحشائش بين السد العالى وخزان أسوان إطلاق مليون ذريعة سمك لمقاومة الحشائش بين السد العالى وخزان أسوان

أطلقت إدارة المفرخ السمكى بالشلال التابعة لرى أسوان مليون ذريعة من سمك "مبروك الحشائش" فى المنطقة بين خزان أسوان والسد العالى، وذلك لمقاومة الحشائش فى هذه المنطقة بيولوجيا.

وقال مصدر مسئول بالإدارة العامة لرى أسوان، إن المفرخ السمكى بالشلال قام بإطلاق 5 ملايين ذريعة من سمك "المبروك" فى ترع وادى النقرة والطويسة والسلسلة بكوم أمبو خلال الشهرين الماضيين.

وقال إن هذه النوعية من الأسماك تساعد فى تطهير الترع من الحشائش عن طريق المقاومة البيولوجية، وناشد الأهالى بعدم صيد هذه النوعية من الأسماك لأنها غير مفيدة للإنسان لأنها تتغذى على الحشائش.

وأوضح بأن المقاومة البيولوجية للحشائش تساعد فى الحفاظ على القطاع التصميمى للترع من التلف والتى قد تتعرض لها فى حالة استخدام المعدات الميكانيكية لتطهير الحشائش بواسطة الكراكات.

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