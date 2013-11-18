بالصور.. مدير أمن القليوبية يُكرم ضباط مباحث بنها تقديراً لمجهوداتهم

قام اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية واللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، بلفتة طيبة لتكريم الضباط المتميزين بنطاق أقسام ومراكز المحافظة تقديرا لبذلهم مجهودات كبيرة فى أداء عملهم الشرطى لإعادة الأمن والأمان لكل مواطن وتكريم المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز بنها وضباط وأفراد مباحث المركز وذلك تقديرا لمجهوداتهم فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية الخطيرة.

وقال اللواء محمود يسرى، مدير الأمن إن تكريم الضباط يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين على القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وطالب مدير الأمن كافة الضباط بمواصلة العمل وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط على كافة مداخل الطرق.