بالأسماء.. ضحايا حادث «قطار دهشور»

حصلت «المصري اليوم» على أسماء ضحايا حادث قطار دهشور، الذين لقوا حتفهم في تصادم قطار مع سيارة لنقل الركاب «ميني باص» بدهشور في محافظة الجيزة، الذي راح ضحيته 27 قتيلا، و32 مصابا. كان الدكتور خالد الخطيب، مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، أوضح أن عدد القتلى ارتفع إلى 27 قتيلا، و32 مصابا، وأن عددا من المصابين حالتهم خطيرة، وتستلزم تدخلات طبية عاجلة، ولذا تم نقل بعضهم لمستشفى قصر العيني الفرنساوي، مشيرا إلى أن المصابين تم توزيعهم على مستشفيي الهرم وأم المصريين.وفيما يتعلق بجثامين المتوفين أوضح «الخطيب» أن 6 جثامين بمشرحة مستشفى الهرم، و10 بمشرحة مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و7 بمشرحة مستشفى أم المصريين، و4 بمشرحة مستشفى الشيخ زايد المركزي، موضحا أن 21 سيارة إسعاف تواجدت في مكان الحادث عقب وقوعه.وتنشر «المصري اليوم» أسماء الوفيات وهم:1) إنجي إسحاق وزى2) روما ميلاد إسرائيل معوض3) لوسندا هانى نادى4) حنان لبيب لطف الله5) ميراى صالح يوسف6) كراسى صالح يوسف7) إسحاق حنا ملوكه8) حينا هانى نادى9) مارينا هانى نادى10) أستين عماد محروس11) ماريان أيمن يوسف12) هادية صالح يوسف13) يعقوب عبدالملاك14) فرحة يواقيم جرجس15) ميرفت صبرى عماد16) مها يوسف فوزي17) شادية نعيم جرجس18) ماري حنا ملوكة19) هناء كريم معوض20) كريم معوض كريم21) إبراهيم حنا ملوكة22) يوسف فوزي سليمان23) جرجس برافين جرجس24) عادل صبحي حنا25) سناء حنا ملوكة26) هالة كرم معوض27) وطفل مجهول الاسم - أما المصابون فهم كالتالي:1) يوسف يوسف محمود2) بيشواي سامح سليم3) إنجي إسحاق وزي4) نرمين يعقوب عبدالملاك5) بولا سامح سمير6) نوال حنا ملوكة7) صلاح خليل معوض8) هانى كريم عوض9) مارينا عماد نظمي10) سعاد سامي11) فيولا فؤاد12) بيتر إسحاق حنا13) سمير يوطين جرجس14) سامح سمير العقيق15) نجية معوض كريم16) ميرنا يعقوب عبدالملاك17) ماجدة موريس18) فؤاد نادر19) مينا رفعت فوزي20) ناردين أيمن21) أبانوب فؤاد نادر22) لوسندا هاني نادي23) إسحاق فوزي24) يوسف أيمن25) سامية سمير يواكيم26) كيرلس رفعت فوزي27) منال جرجس28) مارتن هاني كرم29) حنان لبيب لطف الله30) فارينا عماد محروس31) مراد يوسف32) ميرنا إسحاق حنا

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