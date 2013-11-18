نقل حفيدة إسماعيل هنية لتلقى العلاج فى إسرائيل

نقلت حفيدة إسماعيل هنية، رئيس وزراء حكومة حماس فى غزة، إلى مستشفى إسرائيلية لتلقى العلاج، بحسب ما أفاد والدها عبد السلام.

وقال عبد السلام هنية على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الإخوة الأحباب.. آمال تحولت للخط الأخضر (إسرائيل) الآن أسأل الله أن يكتب لها الشفاء"، وتعانى الرضيعة آمال هنية من "التهابات خطيرة فى الجهاز الهضمى أثرت على الجهاز العصبى" وفقا لأطباء فى غزة.

وأضاف فى تعليق جديد كتبه على صفحته بعد ظهر الاثنين "فى هذه الساعة المباركة وكأن السماء تنزل الرحمات على عباده أسال الله أن يكتب الشفاء لابنتى آمال لأنها دخلت الموت السريرى وكأن السماء تبكى عليك يا بابا"، فى إشارة إلى الأمطار التى هطلت على غزة.

والرضيعة آمال والتى تبلغ من العمر عاما واحدا فقط هى الابنة الوحيدة لنجل هنية والذى رزق بها بعد 14 عاما من زواجه، حسب ما قال والدها عبد السلام، وبثت صور على مواقع التواصل الاجتماعى لهنية وهو يزور حفيدته فى مستشفى "النصر" للأطفال قبيل مغادرتها للعلاج فى إسرائيل.

يشار إلى أنه يتم تحويل الحالات المرضية المستعصية من غزة والضفة الغربية للعلاج فى إسرائيل بالتنسيق مع وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، والتى غالبا ما تتحمل نفقات العلاج.

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