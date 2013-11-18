مدير" كريستال عصفور": إضراب العمال تسبب فى خسائر بالملايين

قال أشرف الوحش، مدير الشئون الإدارية بشركة كريستال عصفور، إن الشركة تكبدت خسائر تقدر بالملايين، بسبب إضراب العمال الذين بدأوه منذ 8 أيام، مؤكدًا أن رئيس مجلس الإدارة دعا جميع العمال المضربين عن العمل لفض إضرابهم والعودة للعمل، بعدما التقى بممثل وزارة القوى العاملة وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، للبحث فى مطالب العمال المضربين عن العمل، وتم توقيع اتفاقية لإنهاء الأزمة، إلا أن العمال لم يلتزموا بها رافضين ما جاء بها رغم تنفيذ جزء كبير من مطالبهم.

وقال الوحش فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عدد عمال الشركة 16 ألف عامل، وأن المضربين لا يتجاوز عددهم 1000 عامل ويقوموا بمنع باقى العمال المستمرين فى عملهم من العمل بالقوة، ونظرًا لتخوف الشركة من حدوث أى احتكاكات بين العمال وبعضهم، تم التنبيه على العمال غير المضربين، بعدم التعرض لأى عامل مضرب عن العمل حتى ولو منعه من دخول الشركة.

وأكد أن ممثل القوى العاملة التقى بوليد عصفور، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتم توقيع اتفاقية تنص على منح العمال علاوة اجتماعية 7 فى المائة، تضم من أول السنة ونقل الـتأمين الصحى الخاص بهم على مستشفى النيل للتأمين الصحى، حسب رغبة العمال، وتعيين أخصائى تخاطب للتعامل مع العاملين من الصم والبكم وعمل لجنة خارجية، لبحث حوافز الإنتاج وتقديرها لكل عامل وعدم التعرض أو الاستغناء عن أى عامل من المضربين عن العمل بعد عودته للعمل، مشيرًا إلى أن بند التعيينات الذى يطالب به العمال تم الاتفاق بشأنه، على أن العقود التى توقع مع العمال، تتم حسب قوانين العمل المنظمة لذلك وأن العقود سنوية وتجدد لكل عامل.

وأضاف الوحش، أن الشركة تقوم بمنح العمال مكافآت وأرباح شهرية وتأمين صحى، وفى حالة خروج العامل بعجز طبى بلجنة طبية يقوم رئيس الشركة بمنحه 25 ألف جنيه ويتم علاجه على حساب الشركة لمدة عام.