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التعاقد مع 2736 معلم ومعلمة بمدارس بني سويف

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التعاقد مع 2736 معلم ومعلمة بمدارس بني سويف التعاقد مع 2736 معلم ومعلمة بمدارس بني سويف

بني سويف : سيد عبد الغني
أعلن المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف أنه سيتم فتح القبول للتعاقد مع الخريجين من بعض الكليات للعمل بمدارس التربية والتعليم ببني سويف قريبا وبعد موافقات وزارتي المالية والتربية والجهاز المركزي للتنظيم لسد العجز في بعض التخصصات .
وأشار أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع 1703 خريج وفقا للاتي: ( 769  لغة عربية) و(320 رياضيات ) و(180 علوم ) ،(  104 حاسب إلي) ،(  122 منزلي )، (  208 رياض أطفال )  بالإضافة إلي التعاقد مع أخصائيين الأنشطة والخدمات التربوية بإجمالي  1033 موزعة كالتالي : (367 تربية رياضية)  545 تربية نفسية ( 121 مكتبات )
وسيتم الإعلان عن الشروط وقبول الطلبات من خلال الإدارات التعليمية والتوجيهات في وقت لاحق .

 

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