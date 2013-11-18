صحيفة أمريكية: أسرة "فوربس" تسعى لبيع مؤسساتها الإعلامية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن عائلة "فوربس" تسعى حاليا إلى إيجاد مشتر لمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية الشهيرة والموقع الإلكترونى الذى تمتلكه، والذى يعد حاليا أكبر تاسع موقع أخبار اقتصادية فى الولايات المتحدة.

وقالت شركة فوربس الإعلامية "إنها لجأت إلى بنك "إيه.جى" الألمانى لتقديم المشورة اللازمة لعملية البيع، وذلك بعد عمل الأسرة ما يقرب من 100 عام فى مجال النشر".

وتعتبر فوربس هى الأحدث فى سلسلة المجلات الأمريكية الشهيرة التى تعرض للبيع، وذلك بعد الانخفاض الحاد للإعلانات فى الصحافة المطبوعة فى أعقاب الأزمة المالية العالمية التى اندلعت عام 2008، وفى عام 2009، قامت مؤسسة بلومبرج بشراء مجلة "بيزنيس ويك" بينما تم بيع مجلة "النيوزويك" عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، والآن أصبحت تظهر فقط من خلال موقع إلكترونى.

كما أعلنت شركة "تايم وورنر" أوائل هذا العام عن خطط بيع مؤسسة التايم التى تشمل مجلات "فورتشين" و"التايم" ومجلات أخرى شهيرة.

وتأمل "فوربس" أن تصل قيمة صفقة بيع المجلة والموقع الإلكترونى إلى ما بين 400 و500 مليون دولار، وذلك للطفرة التى حققتها الإعلانات على الموقع الإلكترونى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، غير أن بعض الخبراء يرون أن قيمة الصفقة المأمولة مبالغ فيها.