بالصور.. افتتاح محطة تحلية مياه البحر بـ"أبورديس"

افتتح اللواء أ. ح أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميدانى، واللواء أ. ح إسماعيل جابر مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، يرافقهما اللواء أحمد فوزى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، واللواء محمود الحفناوى، مدير أمن جنوب سيناء محطة تحلية المياه بمدينة أبو رديس بطاقة إنتاجية للمياه 3000م3 /يومى بتكلفة 28 مليون جنيه على مساحة 7500 متر، مسطح مهداة من القوات المسلحة لخدمة أهالى مدينتى أبورديس وسانت كاترين لحل مشكلة عجز مياه الشرب التى عانى منها الأهالى مدة طويلة.

أكد قائد الجيش الثالث الميدانى أن القوات المسلحة أقامت العديد من المشروعات التنموية على أرض محافظة جنوب سيناء خاصة فى التجمعات البدوية والقرى حيث تم تحديد موقع لإنشاء محطة مياه تحلية بطور سيناء بتكلفة، 80 مليون جنيه بطاقة 10000م3/ يومى وأخرى بمدينة أبو زنيمة بطاقة 5000م3/ يوم بتكلفة 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 خزانات لمياه السيول بمدينة سانت كاترين بتكلفة 2.5 مليون جنية وحفر 10 آبار مياه للمواطنين بتكلفة 6 ملايين جنيه وجارى إنشاء 6 مستشفيات و7 وحدات صحية و4 نقاط إسعاف بالمحافظة و650 صوبة زراعية بتكلفة 23 مليون جنيه.

وتنفيذا للمطالب المتعددة لأهالى جنوب سيناء، فقد تمت الموافقة على إعادة محاكمة 34 بدويا من إجمالى 54 بدويا.

وشدد اللواء أسامة عسكر، على مشايخ وعواقل البدو، بضرورة تسليم السلاح فورا لأنه من يتم القبض عليه، ولو بطلقة واحدة، سوف تتم محاكمته كحامل سلاح.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد فوزى السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء أن القوات المسلحة تقوم حاليا بإنشاء 3000 وحدة سكنية بالإضافة إلى 1050 وحدة سكنية بدعم مالى 800 مليون جنيه، مقدمة من دولة الإمارات وإنشاء 14 مدرسة تقوم بتنفيذها القوات المسلحة، وإنارة12 تجمعا بدويا بالطاقة الشمسية مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية قدمت دعما إضافيا للمحافظة قيمته 22.5 مليون جنيه.