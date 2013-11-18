السعودية تكذِّب "صنداى تايمز" بشأن اجتماعها مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، صحة ما نشرته صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، بشأن وجود اتصالات بين المملكة وإسرائيل.

وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة، عدم صحة ما ذكرته الصحيفة البريطانية جملة وتفصيلاً، وأكد "عدم وجود أى نوع من العلاقات أو الاتصالات مع إسرائيل من أى نوع كان وعلى أى مستوى".

وكانت الصحيفة قد ادعت، أن المملكة العربية السعودية وإسرائيل أعدتا خطة خاصة لمهاجمة إيران بشكل مشترك، وزعمت بتأكيدها على اجتماع مسئولين من الموساد الإسرائيلى مع مسئولين أمنيين سعوديين كبار لإعداد خطة طوارئ فى حالة توقيع اتفاق بين طهران، والمجتمع الدولى ولن تكون مقبولة على البلدين.