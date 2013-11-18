ألمانيا تقدم مساعدات للأردن بقيمة 41.8 مليون يورو

وقعت الحكومتين الأردنية والألمانية اليوم الاثنين، على اتفاقيتين للتعاون تقدم ألمانيا بموجبهما مساعدات لدعم عدد من المشاريع التنموية الممولة من قبل الحكومة الألمانية فى إطار برنامج التعاون التنموى بين البلدين للأعوام (2011-2012).

تبلغ قيمة المساعدات فى الاتفاقيتين 41.8 مليون يورو.

> وقع الاتفاقيتين نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولى إبراهيم سيف وعن الحكومة الألمانية سفيرها فى عمان (رالف تاراف) بحضور ممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) وبنك الإعمار الألمانى (KfW).

> وبحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنى صدر اليوم الاثنين " ستقدم الحكومة الألمانية مساعدات مالية مساعدات مالية بما قيمته (26,4) مليون يورو منها (20) مليون يورو كقروض ميسرة و(6,4) مليون يورو كمنح بهدف دعم مشاريع فى مجالات المياه والصرف الصحى والتغير المناخى تنفذ من خلال بنك الإعمار الألمانى (KfW).

> كما ستقدم الحكومة الألمانية بموجب اتفاقية التعاون الفنى مساعدات فنية بما قيمته (14.8) مليون يورو تنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) بهدف دعم مشاريع ذات أولوية فى قطاعات المياه والصرف الصحى والتغير المناخى.

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