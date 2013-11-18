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٥٠٠ مليون دولار لـ"تكسير النافتا" بين جنرال إلكتريك وكاربون القابضة

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٥٠٠ مليون دولار لـ ٥٠٠ مليون دولار لـ"تكسير النافتا" بين جنرال إلكتريك وكاربون القابضة

شهد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين شركة جنرال إلكتريك الأمريكية وشركة كاربون القابضة، بقيمة 500 مليون دولار، حيث تقوم شركة جنرال إلكتريك بمقتضى هذا الاتفاق بتوفير التكنولوجيا والدعم الفنى والمالى لمشروع تكسير النافتا والأولفينات التابع لشركة التحرير للبتر وكيماويات بالعين السخنة.

ووفقاً للاتفاق، تساهم شركة جنرال إلكتريك فى تمويل المشروع وتوفير التكنولوجيات المتقدمة لمشروع البتروكيماويات الجديد، حيث يتضمن الدعم الفنى والتكنولوجى محركات غاز متقدمة ومحركات بخارية ومولدات كهربائية ومعدات لتنقية مياه ومعدات التوربو وأجهزة وآلات أخرى وخدمات ضرورية للمشروع.

وقّع الاتفاق كل من جون رايس جون رايس نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك وباسل الباز رئيس مجلس إدارة كاربون القابضة.

وقال الوزير، إن توقيع هذا الاتفاق الكبير وحضور نائب رئيس شركة جنرال إلكتريك العالمية يؤكد أهمية على خريطة الاقتصاد العالمى، كما يعكس نجاح خطط فى استعادة ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية فى جاذبية السوق المصرية، كأحد أهم المقاصد الاستثمارية ليس على المستوى الإقليمى فقط وإنما على المستوى العالمى أيضاً.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع صناعى من نوعه فى مصر، ويمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصرى، حيث من المخطط أن يحقق عائدا سنويا يصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يحقق زيادة قدرها 25% فى الصادرات المصرية بصفة عامة.

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مصر 365

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