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11 إصابة جديدة بالغدة النكافية بمدرسة ابتدائية فى سوهاج

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11 إصابة جديدة بالغدة النكافية بمدرسة ابتدائية فى سوهاج 11 إصابة جديدة بالغدة النكافية بمدرسة ابتدائية فى سوهاج

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، بناءً على بلاغ أحمد عبد الغفار دردير محمد، ناظر مدرسة البلابيش المستجدة الابتدائية بمركز دار السلام جنوب سوهاج، ظهور أعراض مرض الغدة النكافية على بعض طلاب المدرسة، والذين تم حصرهم وتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف العلاج اللازم لهم.

وتبين أن الطلاب هم: "أحمد ع أ"، و"رويدا ك س"، طالبين بالصف الرابع الابتدائى، و"بشار ا م" و"س م ع" و"أبوالحسن خ ح" و"زياد ف ش" و"مصطفى ا أ" و"محمد أ ع" بالصف الثالث، و"محمد م ت" و"ياسين ن ع" بالصف الثانى، و"يوسف ى ش" بالصف الأول.

تم إخطار الإدارة الصحية، وتوقيع الكشف الطبى على المذكورين، وصرف العلاج اللازم لهم، وقامت إدارة المدرسة بمنحهم إجازة لمدة 15 يوما، وتحرير محضر من قبل الأجهزة الأمنية التى تقوم بأعمال المتابعة مع المدارس حمل رقم 2013 وجارى العرض على الجهات المختصة.

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مصر 365