مخترع الجاكت المكيف يجهز اختراعه ليجربه وزير التعليم

أكد محمد حسام توفيق مرسى، مخترع الجاكت المكيف مع درجة حرارة الجو صيفًا وشتاءً، والطالب بالمدرسة الثانوية الصناعية الفنية التقدمية، أن محمد شاهين مستشار الوزير للتعليم الفنى استقبله بالوزارة، واطلع على الجاكت الذى اخترعه، وطلب منه أن يضع جهازى التكييف الصغيرين داخل الجاكت، بحيث لا يظهران، ليرتديه الوزير ويجربه بنفسه.

وأشار الطالب المخترع، إلى أن مستشار الوزير أكد له أنه فى حالة نجاح التجربة، سيتم تصنيع الجاكت وتوزيعه على المدارس الفنية، لإجراء تجارب عليه، وسيحصل على عائد مادى عن كل جاكت يتم تصنيعه.

يذكر أن "اليوم السابع"، انفردت بنشر الاختراع بالصوت والصورة، وسنواصل انفرادنا عن مخترعات طلاب كفر الشيخ.