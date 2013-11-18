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ندوة بجامعة مدينة السادات حول "مقاومة مرض الجلد العقدى فى الأبقار"

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أقيمت ندوة بعنوان "الاتجاه الحديث فى تشخيص ومقاومة مرض الجلد العقدى فى الأبقار"، حيث إن رفع درجة الوعى عند المربيين لتحصين الحيوانات والإبلاغ عن الحالات المريضة لعزلها لمحاصرة المرض ومنع انتشاه، كانت أحد أهم الأهداف التى تسعى لتحقيقها كلية الطب البيطرى بجامعة مدينة السادات من خلال محاور النقاش فى الندوة التى نظمتها الكلية تحت رعاية الدكتور صلاح البلال رئيس الجامعة، والدكتور هشام سلطان عميد الكلية والدكتور هشام صباغ وكيل الكلية لشئون البيئة.

وناقشت الندوة تحصين الأبقار (intradermal) داخل أدمة الجلد وليس تحت الجلد، والتى جاء ضمن توصياتها عدم تحصين الأبقار قبل سن 6 أشهر للوصول إلى المعدل المثالى اللازم للأجسام المناعية فى جسم الحيوان.

مع ضرورة مقاومة الحشرات باستمرار لأن المرض ينتشر عن طريقها وعند إصابة منطقة للمرة الأولى.

من جانبه أكد دكتور هشام سلطان عميد الكلية على انه يفضل ذبح الحيوانات المصابة والمجاورة وتعقيم المكان مع تقليل انتقال الحيوانات بين المحافظات للحد من انتشار العدوى.

شارك فى الندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطرى بجامعة مدينة السادات وعدد من المسئولين التنفيذيين ذوى الصلة بالمجتمع بمدينة السادات وقرى محافظة المنوفية.

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