بالصور.. فوز السويس بعشر كؤوس بمهرجان الكرازة المرقسية 2013

تمكن المشتركون من كنائس السويس بمهرجان الكرازة المرقسية 2013 الفوز بعشر كؤوس ودرع بالمهرجان الذى يشترك به أكثر من 500 ألف متسابق على مستوى الجمهورية وهو يعد إنجازا للسويس هذا العام، حيث استلم الفائزون الكؤوس من البابا تواضروس الثانى بالكاتدرائية بالعباسية بحضور وزير الشباب.

حيث حرص عدد من شباب لسويس تهنئة الفائزين وهو المرة الأولى للسويس أن تحصد هذا العدد من الكؤوس، والفائزين هم "مورينا ماجد أمن جمعية أصدقاء الكتاب المقدس- رزيقى برسوم شنودة فنون تشكيلية كنيسة الأنبا أنطونيوس- فريق الأنبا إبرام ثقافية شديد الإعاقة الأدبية والثقافية- كريستين فيكتور ثانوى مستوى أول لغة قبطية جمعية أصدقاء الكتاب المقدس- مهرائيل جرجس ميلاد حضانة لغة قبطية من دير الملاك ميخائيل- فرق كنيسة الأنبا انطونيوس لذوى القدرات الخاصة بسيط الإعاقة".

وفاز عادل فاضل بجائزة أفضل فيلم تسجيلى وإعلامى وهو مشترك من كنيسة الأنبا انطونيوس، كما فاز فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس إعدادى مستوى ثانى الكورال الأنبا انطونيوس وسعاد لطفى مرقس خريجين بحوث نظرية بحوث مارجرجس ومارينا متى جندى بمسابقة الشعر وفاز إيلاريا ماهر بالعزف الفردى.



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