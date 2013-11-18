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"أسنان القاهرة" تكرم "نصار" فى احتفالية الخريجين للدفعة 84

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"أسنان القاهرة" تكرم "نصار" فى احتفالية الخريجين للدفعة 84 "أسنان القاهرة" تكرم "نصار" فى احتفالية الخريجين للدفعة 84

نظمت كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، حفلاً لتكريم دفعة البكالوريوس لعام 2013، أمس الأحد، والتى تضم 450 خريجاً، وهى الدفعة رقم 84 للكلية.

وكرمت الكلية خلال حفلها رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ومجموعة من أساتذة الكلية، الذين بلغوا السن القانونية خلال عام 2012، وأيضاً بعض الأساتذة من داخل الكلية وخارجها من الذين أثروا العملية التعليمية بالكلية.

وحضر الحفل كل من الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، والدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام قطامش عميد الكلية، والدكتور هبة فرج وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من الشخصيات العامة، وممثلين من الشركات الراعية للحفل، وممثلين عن هيئات طب الفم والأسنان المختلفة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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مصر 365