مجلس محلي مصراتة الليبية يعلن سحب ثوار المدينة من طرابلس

أعلن المجلس المحلي لمدينة مصراتة الليبية عن سحب ثوار المدينة الموجودين بطرابلس بجميع تشكيلاتهم ومسمياتهم بما في ذلك «الدروع» خلال 72 ساعة.وطالب المجلس في بيان، مساء الأحد، ممثلي مصراتة في المؤتمر الوطني العام وأعضاء الحكومة المنتمين للمدينة بتجميد عضويتهم فيها.وحمّل المجلس، المؤتمر الوطني العام والحكومة مسؤولية «تأمين العاصمة وسلامة ساكنيها بمن فيهم أهالي مصراتة»، داعيا إلى الإفراج عن المحتجزين وتعويض الممتلكات المنهوبة والتالفة وعودة الموجود منها.وشدد المجس المحلي على أن ثوار مصراتة لم ولن يفرطوا في ثورة 17 من فبراير وتحقيق أهدافها، وهم في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.إعلان - Ads إعلان - Ads
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