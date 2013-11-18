وصول قطارى ركاب حديثين من الصين للسودان

وصل إلى ميناء بورتسودان، أمس الأحد، قطارا ركاب حديثين من الصين، اللذان سيعملان بين العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة "عطبرة" بولاية نهر النيل بشمال السودان - كمرحلة أولى، تليها مراحل تسير فيها قطارات الركاب فى كل الاتجاهات، ضمن جهود عودة هيئة السكة الحديد كناقل أول للسودانيين.

ويتألف كل قطار من "وابورين"، وأربع عربات مكيفة، ومزودة بكافة وسائل الراحة والترفيه بسعة 304 ركاب.

وقال مدير إدارة التشغيل بالإقليم الشرقى عبد العظيم شيخ طويل- فى تصريح أمس الأحد - إن القطار يسير فى مرحلته الأولى بين الخرطوم وعطبرة والعكس والمرحلة الثانية ستكون بين الخرطوم وبورتسودان والعكس، ومن ثم ستشمل قطارات الركاب الحديثة كل أنحاء السودان.

وأوضح شيخ طويل، إنه كان قد سبق وصول قطارين لتأهيل المسار بين الخرطوم وعطبرة من حيث الخطوط ووسائل الاتصال، كما تمت تهيئة المحطات الرئيسية على طول الخط وإدخال نظام التذاكر والبوابات الإلكترونية.

وبدوره أشار مدير الإدارة الفنية بالإقليم الشمالى محمد الحسن، إلى المزايا الفنية للقطار، موضحاً أنه تم تصميمه وفقاً لأحدث تقنيات صناعة السكك الحديدية فى العالم، وإن سرعته تبلغ 100 كيلومتر فى الساعة، لافتا إلى أنه يتميز بجودة الخدمات والراحة والسلامة.