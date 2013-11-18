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دوالى الخصية السبب الرئيسى وراء تشوه الحيوانات المنوية

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دوالى الخصية السبب الرئيسى وراء تشوه الحيوانات المنوية دوالى الخصية السبب الرئيسى وراء تشوه الحيوانات المنوية

المعاناة من ضعف الخصوبة هى شكوى شائعة لدى الكثيرين خاصة عندما يصاحب ذلك تأخر فى الحمل، مما يؤثر على الحياة الزوجية ويتم ملاحظة ذلك عندما يرغب الزوجان فى الإنجاب، فلا يتمكنا ويتم الفحص ويتبين أن السبب الرئيسى له علاقة بالحيوانات المنوية، هنا يتطلب الأمر نوعا من العلاج من قبل الزوجين، وذلك عندما يصبح ضعف الخصوبة مشكلة لابد من تداركها لفحص تفاصيلها وضعف الخصوبة يكون السبب الرئيسى فيها.

أوضح دكتور ماجد غانم استشارى أمراض الذكورة قائلا، إن دوالى الخصية من الأسباب الأكثر شيوعا والتى تسبب مشاكل بالخصوبة، والدوالى تحدث نتيجة التوسع بأوردة الخصيتين، مما يؤدى لارتفاع فى حرارة الخصية، والتى تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية وقد يؤدى لتشوهها وقلة حركتها، وكل ذلك يؤثر تأثيرا تلقائيا على العلاقة ويسبب المزيد من التشوهات بها، وقد يتم اللجوء للجراحة لربط الدوالى، مما يؤدى لتقليل نسبة الحيوانات المنوية المشوهة، ويؤثر عل حركتها وكل ذلك يؤدى لارتفاع هرمون الذكورة، مما يؤثر بالإيجاب على حركة الحيوانات المنوية ولعلاج دوالى الخصية يمكن اللجوء لمنظار البطن أو المجهر الجراحى، كما يتطلب لأمر مراقبة الحيوانات المنوية بعد العملية للتأكد من عودتها لنشاطها السابق وللتغلب على المشاكل المتعلقة بدوالى الخصية والحصول على حيوانات منوية سليمة.

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مصر 365