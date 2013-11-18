"الصناعات المعدنية": 35 دولارا انخفاضا فى أسعار الحديد ببورصة لندن

شهدت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية ببورصة لندن، تباينا فى معظم أسعار خاماتها فى الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الجارى، وفقاً للتقرير الأسبوعى الصادر من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

يشير التقرير إلى ارتفاع سعر طن البيليت الخام، العنصر الأساسى فى صناعة الحديد إلى 545 دولاراً فى 12 نوفمبر 2013، مقارنة بـ535 دولار فى 5 نوفمبر بارتفاع قدره 10 دولارات، فى حين انخفض سعر طن حديد التسليح إلى 615 دولاراً فى 12 نوفمبر 2013، مقارنة بأسعار الأسبوع السابق والتى بلغت 645 بانخفاض قدره 35 دولارا.

واستقر سعر طن الخردة المقطعة عند 385 دولاراً بنفس أسعار الأسبوع السابق، فى حين انخفض سعر خام الزهر إلى 385 دولاراً للطن مقابل 390 دولارا فى الأسبوع السابق.