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سامسونج تعزز سيطرتها على السوق العالمى للهواتف الذكية فى الربع الثالث

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سامسونج تعزز سيطرتها على السوق العالمى للهواتف الذكية فى الربع الثالث سامسونج تعزز سيطرتها على السوق العالمى للهواتف الذكية فى الربع الثالث

احتفظت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات بمكانتها الأولى فى العالم من حيث حصتها فى السوق العالمية للهواتف الذكية فى الربع الثالث من العام الجارى مع زيادة حادة فى مبيعاتها.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن شركة جارتنر لأبحاث السوق اليوم الأحد، قوله إن مبيعات الهواتف الذكية لشركة سامسونج للإلكترونيات بلغت 80 مليون وحدة خلال الربع الثالث من هذا العام لتمثل 1ر32% من المبيعات الإجمالية البالغ عددها 250 مليون وحدة، واحتلت المرتبة الأولى فى السوق العالمية.

ولم تشهد حصة سامسونج فى السوق تغييرا عن نفس الفترة من العام الماضى، إلا أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 46% من 55 مليون وحدة.

وجاءت شركة أبل فى المرتبة الثانية مع انخفاض حصتها إلى 1ر12% فى الربع الثالث من 3ر14% فى نفس الفترة من العام الماضى.

إلا أن مبيعات أبل ارتفعت بنسبة 2ر23% من 24 مليون وحدة إلى 30 مليون وحدة خلال الفترة المذكورة.

وقال محلل فى شركة جارتنر إن سامسونج أكدت مجددا إنها الرائد فى السوق العالمية للهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة، على خلفية طرح "جالاكسى نوت 3"، مضيفا أن أبل حققت إنجازات جيدة بفضل منتجات جديدة مثل "آى فون 5 إس" وغيره، ولكن طرحها فى وقت أبكر، كان ليثير آثارا أكبر على مبيعاتها.

ومن جهة أخرى، احتلت شركة آل جى إلكترونكس المرتبة الرابعة بعد نوكيا مع وصول مبيعاتها وحصتها إلى 12 مليون وحدة و8ر4% على التوالى.

وبلغت مبيعات الهواتف المحمولة الإجمالية فى الربع الثالث 455 مليون وحدة، وسجلت حصص سامسونج ونوكيا وأبل وإل جى فى السوق العالمية 7ر25% و8ر13% و7ر6% و0ر4% على التوالى.

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