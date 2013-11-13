5 فوائد جمالية لمسحوق الكركم

يعتبر مسحوق الكركم مادةً صحية وجمالية، وفق ما نقدّمه لك من استعمالات خمسة ومن طريقة تحضير؛ فحاربي علامات الشيخوخة بواسطة مسحوق الكركم:

إن أحد استعمالات الكركم الأكثر بروزاً هو محاربة التقدّم في السن. اقتراحنا لك أن تلجئي إليه عبر الوصفة التالية. تقومين بتسخين المياه والدقيق أو الطحين، ثمّ تمزيجهما مع بعضهما البعض، حتى تحصلي على معجون متناسق. إن شئت، يمكنك استخدام الزبادي أو الحليب بدل المياه. بعد ذلك، ضعي هذا المعجون على بشرتك وجسمك، ودعيه يجفّ، ثمّ أزيليه بالمياه الفاترة. بهذه الطريقة، ستتسنى لك الفرصة لتقشير جسمك بنعومة.

لمعالجة البثور:

سيساعدك الكركم في التخفيف من مظهر الندوب والتهاب البشرة، كما يساعدك في السيطرة على الإفرازات الدهنية. أعدّي إذاً مقشّراً من الكركم بفضل الوصفة التالية. امزجي مسحوق الكركم وقطرات من عصير الليمون وقليلاً من المياه، حتى تحصلي على معجون. ضعي المعجون على المنطقة المتضررة، لمدة 15 دقيقة. في النهاية، افركي المزيج بنعومة، بواسطة المياه.

للتخفيف من التشققات:

نشجّعك على استخدام الكركم للتخفيف من علامات التمدّد على الجسم ومظهرها. اخلطي مسحوق بذور الكركم بالقليل من الحليب والمياه والزبادي. ضعي الخليط على المنطقة المرجوة. دلكيها لخمس دقائق. وبعد ذلك، أزيلي الخليط بواسطة المياه الفاترة. كرّري هذه الحركة يوميّاً لمدة أسبوعين، وستحصلين على نتائج رائعة.

تجنّبي القشرة وتساقط الشعر:

إن كنت تعانين من مشكلة القشرة في الرأس والحكاك، ننصحك باستخدام مسحوق بذور الكركم. تظهر بعض الدراسات منافع الكركم في إعادة الشباب إلى فروة الرأس.

لمعالجة كعب القدم المتشقق:

ننصحك بمزج مقدار ملعقة صغيرة واحدة من زيت جوز الهند مع ملعقة كبيرة من مسحوق جذور الكركم. ثمّ ضعي الخليط على الكعب المتشقق، لمدة 10 دقائق قبل الاستحمام.

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