أبوتريكة ممنوع من تويتر بسبب ”مرسي”

هدد هادى خشبة مدير قطاع الكرة بالنادى الأهلى، محمد أبوتريكة لاعب الفريق أثناء رحلة العودة من جوهانسبرج فجر اليوم على متن الطائرة من الحديث عن محاكمة مرسى من قريب أو بعيد حتى لا يهبج الرأى العام ضده.

ونقل خشبة تحذيرات حسن حمدى رئيس الأهلى للاعب بعدم الكتابة على موقع التواصل الإجتماعى تويتر أى أمور متعلقة بالمحاكمة أو حتى الظلم او الفساد أو امور اخرى فى الوقت الراهن والتركيز فقط فى نهائى أفريقيا أمام اورلاندو بايرتس.

شبكةعيونالإخبارية

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