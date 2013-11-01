الجدل حول برنامج التجسس الأمريكي يمتد إلى أسيا

كتب : وكالات الجمعة 01-11-2013 18:37

طالبت الصين أستراليا التي اتهمت بعثاتها الدبلوماسية بالتورط في شبكة واسعة لعمليات التجسس الأمريكية، اليوم، بتوضيحات بينما استدعت اندونيسيا السفير الأسترالي.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هو شونيينج، في لقاء دوري مع الصحفيين "نطلب من الجانب الأسترالي تقديم توضيحات".

وجاء ذلك بعد تأكيدات المجلة الألمانية دير شبيغل والصحيفة الأسترالية صنداي مورنينغ هيرالد، أن سفارات أستراليا في أسيا استخدمت من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية لاعتراض تبادل المعلومات وخصوصا على الإنترنت.

وهذا النظام جزء من شبكة دولية واسعة للتجسس كشفها المستشار السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية ادوارد سنودن وما زالت تثير جدلا واسعا بين أوروبا والولايات المتحدة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية صرحت أمس "نطالب الولايات المتحدة بتوضيحات"، وأضافت في لقاء دوري مع الصحفيين "نطالب بأن تتقيد البعثات الدبلوماسية الصديقة وموظفوها في الصين تقيدا صارما بالمعاهدات الدولية والا تشارك في أي نشاط يمكن أن يهدد أمن الصين ومصالحها".

وفي جاكرتا، استدعي السفير الأسترالي في اندونيسيا جريغ موريارتي إلى وزارة الخارجية الأندونيسية حيث التقى مسؤولا كبيرا في الوزارة صباح اليوم. واكتفى بالقول للصحافة التي كانت تنتظره على المدخل "كان اجتماعا جيدا".

وقد عبرت اندونيسيا الخميس عن احتجاجات شديدة بعدما كشفت صنداي مورنينغ هيرالد ودير شبيغل معلومات جديدة تحدثت من منظومة تجسس أقيمت في السفارة الأمريكية في أندونيسيا.