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العثور على 48 مفقودا مصريا وسودانيا بصحراء بني غازي

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العثور على 48 مفقودا مصريا وسودانيا بصحراء بني غازي العثور على 48 مفقودا مصريا وسودانيا بصحراء بني غازي

كتب : أ ف ب منذ 40 دقيقة

قال الناطق الرسمي للغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي عبد الله الزايدي، إن فرق البحث المختلفة بصحراء ليبيا عثرت على 48 مصريا وسودانيا كانوا مفقودين في رحلة الهجرة غير الشرعية بصحراء ليبيا.

وأضاف الزيدي، أنه تم العثور على الـ48 شخصا بواسطة طائرة الاستطلاع وسيارات الدفع الرباعي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم ترحيلهم إلى عبر طائرة لمطار القاهرة بعد الانتهاء من إنهاء إجراءات ترحيلهم.

وكان راعي ليبي قد عثر على مواطن مصري من الذين ضلوا طريقهم في الصحراء الليبية بين أجدابيا وطبرق، وقام بالإبلاغ عن 60 ضلوا الطرق في الصحراء ووفاة اثنين من المصريين.

وكان الشيخ عادل الفائدي رئيس لجنة المصالحة بوزارة الدفاع الليبية ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية، قد صرح أمس بأنه تم توقيف 9 مصريين من الذين ضلوا طريقهم بالصحراء الليبية بين أجدايا وطبرق، في مدينة البيضاء الليبية مشيرا إلي أن هناك معلومات مؤكدة بأن 50 من الذين ضلوا طريقهم دخلوا المدن الليبية.

وكان 60 شابا مصريًا وسودانيا قد انطلقوا إلى ليبيا، متسللين عبر الدروب الصحراوية بواسطة عصابات تهريب متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية إلا أنهم ضلوا الطريق في الصحراء.

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