غدا.. وزير الزراعة يزور كفر الشيخ ﻻفتتاح مصنع لتدوير القمامة

يزور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح اﻷراضى، غداً السبت، محافظة كفر الشيخ ﻻفتتاح مصنع لتدوير القمامة، ووضع حجر أساس لصوامع الغلال، والمقام على مساحة 10 أفدنة بمنطقة "القرضا" مركز كفر الشيخ.

ويعقد المستشار محمد عزت عجوة، محافظ كفر الشيخ، اجتماعا مع وزير الزراعة والدكتور محمود حسين رئيس هيئة الثروة السمكية، أثناء زيارة الوزير للمحافظة.. ومن المتوقع أن يصدر عقب القرارات بعض القرارات المهمة، وذلك نظرا للهجوم الذى شنه المحافظ فى وقت سابق، على المسئولين بزراعة كفر الشيخ، واتهامه بهم بالتقاعس لازدياد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة، والتى بلغت 48 ألف حالة.

وقالت مصادر بالمحافظة إنه كان قد تم إبلاغ المحافظ بأن هناك حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظة تم إزالتها، وتبين فيما بعد أن هذه التعديات لم تزل، وأن قرارات الإزالة لم تنفذ.