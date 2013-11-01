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تونس تقرر تعميم كاميرات المراقبة على فنادقها بعد تفجير انتحاري

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تونس تقرر تعميم كاميرات المراقبة على فنادقها بعد تفجير انتحاري تونس تقرر تعميم كاميرات المراقبة على فنادقها بعد تفجير انتحاري

كتب : ا ف ب منذ 54 دقيقة

أعلنت وزارة السياحة التونسية، اليوم، رصد "موازنة خاصة" لتجهيز كامل فنادق البلاد بكاميرات مراقبة، وذلك إثر تفجير انتحاري نفسه الأربعاء أمام فندق بمنطقة سياحية في ولاية سوسة (وسط شرق) في حادثة لم تخلف ضحايا باستثناء الانتحاري.

وقال وزير السياحة جمال قمرة، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة "حثت أصحاب الفنادق على تجهيزها بكاميرات المراقبة" ورصدت "ميزانية خاصة" (لم يكشف عن حجمها) لتمكينهم من اقتناء هذه المعدات.

وذكر بأن الوزارة أخضعت في وقت سابق العاملين في الفنادق إلى دورات تأهيلية "لكشف الأشخاص المشبوهين" وأنها ستخضعهم مجددًا إلى دورات "إضافية" في المجال ذاته.

والأربعاء فجر انتحاري نفسه بحزام ناسف في شاطئ يقع قبالة فندق بمدنية سوسة، في حادثة هي الأولى من نوعها في تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الانتحاري ينتمي إلى "تيار سلفي تكفيري".

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