صفوان ثابت: نستهدف تقليل الاعتماد على الألبان المستوردة وتشغيل الشباب

قال المهندس صفوان ثابت، رئيس مجموعة جهينة للصناعات الغذائية، إن مزرعة الألبان التى سيتم إنشاؤها فى النصف الثانى من العام المقبل، الهدف منها خفض معدلات الاستيراد من الخارج، وتحسين السلالات الحيوانية فى مصر، بالإضافة إلى التوسع فى المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف صفوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المزرعة الجديدة سيتم إدارتها وفق أحدث نظام أمريكى معد لهذا الغرض، وهو الأحدث من نوعه لإدارة المزارع عالميا، مشيرا إلى أن إجمالى ما يتم استيراده من الألبان يصل إلى 40% سنويا، لتغطية الاحتياجات المحلية للإنتاج، وهى نسبة مرشحة للزيادة، خاصة مع استمرار زيادة معدلات الاستهلاك المحلى.

كان المهندس صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة، قد أعلن عن إنشاء مزرعة للألبان فى مصر فى النصف الثانى من العام المقبل، حيث ستتكون من ٤ آلاف رأس أبقار، لإنتاج الحليب، وذلك على هامش الزيارة التى قام بها منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمدينة 6 أكتوبر، الأسبوع الماضى.