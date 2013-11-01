التهاب الغدة النكافية سريع الانتشار فى الشتاء

فيروس النكاف "أبو كعب، أبو دغيم، أبو اللكيم" كلها تعريفات تطلق على فيروس الغدة النكافية التى تنتشر إصابتها فى الشتاء بين الأطفال كل عام، ولكن ما يدعو للاستغراب هو تكرار الإصابة بالفيروس لنفس الأشخاص عام بعد عام، فهل هناك تحور للفيروس وهل هناك أنواع لفيروس الغدة النكافية؟

أوضح لنا الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن فيروس الغدة النكافية هو مرض ينشأ بعدوى فيروسية تصيب الغدد النكافية، ولكن العدوى تحدث بصورة أقل من أمراض الطفولة المميزة مثل الحصبة والجديرى المائى والمرض سريع الانتشار فى فصل الشتاء.

وأشار إلى أن فيروس النكاف له سلالات متعددة فالعدوى تكسب المصابين مناعة ضد العدوى، ولكن الآن أصبح يمكن للفرد أن يصاب مرة ثانية، وكان يعتقد فى السابق أن هناك سلالة واحدة لفيروسات النكاف، أما الجديد هو أن بعض السلالات مختلفة كثيرا فى التركيب مما يفسر حدوث عدوى مرة ثانية فى أطفال سبق تطعيمهم، أو تكرار الإصابة بالنكاف، مما يعنى وجود أنواع لم يتم التعرض لها من قبل سواء بالإصابة أو التطعيم.

كما أن هناك 12 سلالة حاليا لفيروس النكاف أغلبها متشابه، والعدوى به أو التطعييم ضده يكسب مناعة ضده تحمى من تكرار العدوى به أو بالسلالات الشبيهة.

وبين دكتور مجدى أن التطعيم بجرعة واحدة يحمى بنسبة 80%، والتطعيم بجرعتين يحمى بنسبة 90%، والشفاء من العدوى يكسب مناعة دائمة بنسبة 99%، لذا يدعو دكتور مجدى إلى التطعيم ضد النكاف مع عزل المريض والراحة والاهتمام بالنظافة الشخصية.