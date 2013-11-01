زياد بهاء الدين في "لقاء خاص" على MBC مصر

كتب : سهيلة حامد الجمعة 01-11-2013 12:17

يحل الدكتور زياد بهاءالدين نائب رئيس الوزراء، ضيفا ببرنامج "لقاء خاص"، الذي تُقدمه منال السعيد على قناة MBC مصر، غدا، في حوار ساخن يفتح فيه الكثير من الملفات الشائكة حول إنجازات الحكومة، ولماذا تُلقب الحكومة الحالية بحكومة الأيادي المرتعشة، وهل هناك اتجاه لاستبدال حالة الطوارئ بقانون الإرهاب، ويُقيم زيارة الحكومة الأخيرة للإمارات، وتعليقه على إشاعات استقالته لعدم انسجامه مع باقي الوزراء.

يعرض برنامج "لقاء خاص" على MBCمصر أسبوعيا كل جمعة الساعة 5 مساء، وتعرض هذه الحلقة الجمعة 1 نوفمبر 2013 الساعة 5 مساء.