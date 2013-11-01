أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Kate Bosworth تختار حقيبة Burberry Prorsum

Google+ Print
Kate Bosworth تختار حقيبة Burberry Prorsum Kate Bosworth تختار حقيبة Burberry Prorsum

خلال يومين متتاليين، شوهدت الممثلة الأميركية "كايت بوسورث" Kate Bosworth مع زوجها المخرج "مايكل بوليش" Michael Polish وهما يتجولان في شوارع نيويوك. ظهرت كايت بإطلالتين بسيطتين جداً، حيث ظهرت في العاشر من أوكتوبر/تشرين الأول الماضي بسروال أسود وسترة بيضاء، فيما ظهرت في الحادي عشر منه بسروال أسود وسترة سوداء. وكان لافتاً أن كايت، في اليومين المتتاليين، كانت تحمل حقيبة من مجموعة "بيربري برورسوم" Burberry Prorsum لخريف وشتاء 2013-2014 مصنوعة من الجلد الطبيعي باللونين الأسود والهافان، ومزيّنة ببعض القلوب السوداء. فما رأيك بإطلالتي كايت؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي