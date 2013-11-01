Kate Bosworth تختار حقيبة Burberry Prorsum

خلال يومين متتاليين، شوهدت الممثلة الأميركية "كايت بوسورث" Kate Bosworth مع زوجها المخرج "مايكل بوليش" Michael Polish وهما يتجولان في شوارع نيويوك. ظهرت كايت بإطلالتين بسيطتين جداً، حيث ظهرت في العاشر من أوكتوبر/تشرين الأول الماضي بسروال أسود وسترة بيضاء، فيما ظهرت في الحادي عشر منه بسروال أسود وسترة سوداء. وكان لافتاً أن كايت، في اليومين المتتاليين، كانت تحمل حقيبة من مجموعة "بيربري برورسوم" Burberry Prorsum لخريف وشتاء 2013-2014 مصنوعة من الجلد الطبيعي باللونين الأسود والهافان، ومزيّنة ببعض القلوب السوداء. فما رأيك بإطلالتي كايت؟