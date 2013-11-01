عمال "فاركو" للأدوية بالإسكندرية يضربون جزئيًا عن العمل احتجاجًا على نظام توزيع العلاوة

كتب : أحمد ماجد منذ 14 دقيقة

دخل أكثر من 4 آلاف عامل بشركة "فاركو" للأدوية بالإسكندرية، مساء أمس، في إضراب جزئي عن العمل داخل مقر الشركة بالفترة المسائية، احتجاجًا على تطبيق قرار نظام توزيع العلاوة الدورية على العمال، والمخالف لما تم توقعيه مع قيادات الجيش عقب ثورة يناير.

وهدد العمال بالدخول في إضراب كامل ومفتوح بالفترتين الصباحية والمسائية، في حالة عدم تلبية مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة السنوية 15% دون خصم، وصرف بدل الورديات الذي يصل لـ30%، وتثبيت العمالة المؤقتة بالشركة والتي بلغ عددها أكثر من 6 آلاف عامل بلغت مدة عملهم بالشركة أكثر من 10 سنوات.

وتضامنت حركة شباب اليسار بالإسكندرية مع العمال المعتصمين داخل الشركة، وحملت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير القوى العاملة مسؤولية سلامة المعتصمين حتى تنفيذ مطالبهم.