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طائرة خاصة لنقل الوفد الشعبي المصري إلي أبو ظبي

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طائرة خاصة لنقل الوفد الشعبي المصري إلي أبو ظبي طائرة خاصة لنقل الوفد الشعبي المصري إلي أبو ظبي

كتب : حسن حسين الجمعة 01-11-2013 09:45

تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي منذ دقائق اليوم، إخطارا بإرسال السلطات الإماراتية طائرة خاصة لنقل الوفد الشعبي المصري الذي يترأسه حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، ودكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد إلي أبو ظبي.

وصرح مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي أن الطائرة تصل ظهر اليوم ومن المنتظر أن تقلع الطائرة في تمام الساعة الواحدة ظهرا وعليها 50 راكبا يتقدمهم حمدين صباحي والدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد.

ويضم الوفد مجموعة من الكتاب والإعلاميين والشخصيات العامة والفنانين.

جدير بالذكر أن الزيارة تهدف إلى توجيه رسالة شكر للشعب الإماراتي وقياداته على دورهم المساند لمصر بعد ثورة 30 يونيو، وكذلك لتوثيق العلاقات وجذب الاستثمار الإماراتي لمصر.

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