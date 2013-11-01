«كيري»: الولايات المتحدة ذهبت بعيدًا جدًّا في بعض أنشطة «التنصت»

أقر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الخميس، للمرة الأولى، بأن الولايات المتحدة «ذهبت بعيدا جدا» في بعض أنشطة التجسس، وذلك في غمرة السجال الدائر بين واشنطن وبعض أقرب حلفائها، ولا سيما في أوروبا حول الأنشطة التجسسية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وقال «كيري»، خلال مؤتمر في لندن شارك فيه من واشنطن عبر الفيديو إنه «في بعض الحالات، أقر لكم، كما فعل الرئيس بأن بعضا من هذه التصرفات ذهب بعيدا جدا وسنحرص على ألا يتكرر هذا الأمر في المستقبل».

وخلال المؤتمر الذي حضره خصوصا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، استفاض الوزير الأمريكي في شرح أن ممارسات أجهزة الاستخبارات الأمريكية والكمية الهائلة من المعطيات التي تجمعها هي أمر لا غنى عنه في مكافحة الإرهاب ومنع وقوع هجمات محتملة.

وقال «كيري»: «أؤكد لكم أنه لا يتم استغلال أشخاص أبرياء في هذه العملية، بل هناك جهود تبذل لمحاولة جمع معلومات، ونعم، في بعض الحالات، الأمر ذهب بعيدا جدا بشكل غير مناسب».