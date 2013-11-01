إخوانى مسلح» يقتحم اعتصام عمال شركة «مصر للغزل والنسيج» بكفر الدوار

المتهم فى وصيته: لا يتبع جنازتى كافر أو مشرك.. وسوف ألقى «مرسى» على أبواب الجنة

كتب : أحمد حفنى منذ 10 دقائق

تمكن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، أمس، من إحباط محاولة شاب إخوانى إصابة أى منهم، عندما تسلل إلى الشركة من فوق الأسوار، أثناء وقفتهم الاحتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، حيث احتجزوه بعدما ضبطوا معه سلاحا، كما وجدوا بحوزته وصيته التى كتبها إلى أهله، والتى اختتمها بتأكيده على أنه سوف يلقى المعزول محمد مرسى على أبواب الجنة. القصة كاملة يرويها أحمد صافيان، رئيس وردية بشركة مصر للغزل والنسيج، حيث قال لـ«الوطن»: إنهم فوجئوا أثناء الوقفة الاحتجاجية، بتسلل أحد الشباب من فوق السور الخلفى للشركة، فتوجه ومعه 2 من زملائه بالشركة إليه، وأمسكوا به، واستفسروا منه عن سبب تسلله، فزعم أنه من عمال الشركة، وعندما طلبوا منه إبراز بطاقته الشخصية، رفض وحاول الهروب، إلا أنهم تمكنوا من الإمساك به، مضيفا أنه تم تفتيش الحقيبة التى كانت بحوزته، وتم العثور على أداة حديدية، شكلها غريب، و«نوتة» صغيرة، وأوضح «صافيان» أنهم عندما حاولوا الاتصال بالشرطة تمكن من الفرار، بعد ضرب العامل الذى كان ممسكا به. أشار «صافيان» إلى أنه تبين أن الأداة الحديدية التى كانت معه عبارة عن ميدالية إنجليزية الصنع، يتم تحويلها إلى سلاح مدبب به ظرف حديدى، يتم إدخاله إلى الجسد، ليخرج بدونه، لإدخال الهواء إلى جسم الإنسان المراد قتله دون ترك أى آثار.

أما المفاجأة فتضمنتها «النوتة» الخاصة به، حيث سجل المتهم وصيته لأهله، وأوصى فيها بألا يتبع جنازته كافر أو مشرك، أو أى شخص أيد قتله، معبرا عن سعادته بالانتماء لجماعة الإخوان، وأنه سوف يلقى المعزول محمد مرسى على أبواب الجنة.

من جانبه، أكد «صافيان» أنه تم تسليم الأداة والأوراق إلى الجهات المعنية المختصة لمباشرة التحقيق فى أمرها.

كان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، دخلوا فى إضراب مفتوح عن العمل بجميع أقسام الشركة، منذ 3 أيام، وقاموا بتعطيل الماكينات فى جميع عنابر الشركة، بسبب عدم صرف رواتبهم المستحقة المتأخرة، كما يطالبون فى الوقت نفسه بمساواتهم بعمال شركتى غزل المحلة والحرير الصناعى بكفر الدوار، كما هددوا أمس بالتصعيد ضد مجلس إدارة الشركة وأعضاء النقابة، فى حالة عدم صرف الرواتب المستحقة.