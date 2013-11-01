خبير مياه: صدمنا من تصريحات "الببلاوي" حول الاستفادة من سد النهضة

نادر نورالدين: مبارك أعد خطة لضرب سد النهضة بضربة جوية واحدة حال بنائه

كتب : محمد عاشور الخميس 31-10-2013 22:23

قال الدكتور نادر نور الدين خبير المياه وأستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، إنه صدم عقب تصريحات الدكتور حازم الببلاوي حول أن سد النهضة سيكون سبب خير ورخاء لمصر.

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامي أحمد بجاتو ببرنامج "الحدث المصري"، أنه كان ينبغي على رئيس الوزراء الإشارة إلى أن الخير سيعم على مصر والسودان حال تنفيذ إثيوبيا للتوصيات التي أعدتها لجنة الخبراء، موضحا أن مصر لا يمكنها الاستفادة من سد النهضة بل سيكون له تأثيرات كارثية، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية ذكر أن السد بلا دراسات أو أبحاث علمية.

وأشار أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، إلى أن جميع دول العالم رفضت تمويل سد النهضة إكراما لمكانة مصر، مؤكدا أنه تم التوقف في بناء سد النهضة لتوقف التمويل القادم من الخارج، ما دفع إثيوبيا إلى التفاوض مع مصر.

وشدد الدكتور نادر نور الدين، على أن منطقة سد النهضة غير مهيئة بسبب ارتفاع كمية الطمي، منوها بأن إجمالي موارد إثيوبيا المائية يصل إلى 123 مليار متر مكعب من المياه، 52 مليار متر مكعب منهم داخل الأراضي الإثيوبية تستخدم في استثمار 5 ملايين فدان للوقود الحيوي.

وتابع "احتمالية انهيار سد النهضة تبلغ أكثر من 90% في العشر سنوات الأولى لإنشائه، وسيؤدي إلى كارثة فيما يخص الثروة السمكية"، مستطردا "التسجيلات الأخيرة لمبارك جاء فيها أنه أعد خطة لضرب سد النهضة بضربة جوية واحدة، وأن الخطة موجودة لدى القوات المسلحة، وهو ما حول من نبرة الجانب الإثيوبي لاستشعارهم للخطر".