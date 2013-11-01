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غدا.. "الوفد" يزور الإمارات ويلتقي كبار المسؤولين

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غدا.. "الوفد" يزور الإمارات ويلتقي كبار المسؤولين غدا.. "الوفد" يزور الإمارات ويلتقي كبار المسؤولين

كتب : ربيع ممدوح الخميس 31-10-2013 22:51

يتوجه إلى دولة الإمارات المتحدة، غدا، وفد رفيع المستوى من حزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الحزب، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي.

يلتقى رئيس الوفد، خلال الزيارة، كلا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبوظبي، والشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية.

كما سيلتقي الوفد الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير الإمارات بالقاهرة، كما سيزور البدوي والوفد المرافق له عددا من المدن الهامة على رأسها مدينة رصد، مختتما زيارته بمقابلة أعضاء الجالية المصرية بأبوظبي.

يضم وفد الحزب كلا من: اللواء سفير نور مساعد رئيس الوفد، والمهندس مصطفى رسلان مساعد رئيس الوفد، ومحمد عبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب السابق، ومصطفى حمودة وكيل مجلس الشورى السابق، وفخري الفقي وزير الاقتصاد بحكومة الوفد، والمهندس مجدي طلبة وزير التجارة والصناعة بحكومة الوفد، وحسين محمد نور الدين رئيس لجنة التخطيط والتنمية بحكومة الوفد.

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