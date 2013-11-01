مصرع اثنين إثر انهيار نفق رملي أثناء تنقيبهما عن الآثار بأسيوط

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 17 دقيقة

لقي اثنان مصرعهما إثر انهيار نفق رملي عليهما حال تنقيبهما عن آثار داخل منزلهما بقرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

كان اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد وصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانهيار نفق داخل أحد المنازل الكائن بقرية درنكة ووقوع ضحايا.

وانتقلت قوات من مركز الشرطة والدفاع المدني، وبالمعاينة تبين أنه أثناء حفر نفق رملي بعمق 8 أمتار بمنزل شريف محمد علي بخيت مقيم قرية درنكة، بهدف التنقيب عن الآثار انهار النفق وبداخله كل من محمد عاشور سيد، والباشا محمد سيد 20 عاما، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وتمكنت الحماية المدنية من إخراج الجثتين من تحت الرمال والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى الإيمان العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.