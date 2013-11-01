أوباما يفتتح أول مؤتمر اقتصادى حكومى لتعزيز الاستثمار الأجنبى

افتتح اليوم، الخميس، الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أول مؤتمر اقتصادى يعقد برعاية الحكومة الأمريكية لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الولايات المتحدة، وخلق فرص عمل للأمريكيين.

وتعهد أوباما فى كلمته أمام المؤتمر المنعقد تحت شعار "قمة إختر الولايات المتحدة 2013"، بتقديم الحكومة الأمريكية كل المساعدة لرجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى الولايات المتحدة.

وقال، "نحن نريدكم أن تكونوا شركاء لنا"، واعترف أوباما بأن القوانين الأمريكية يصعب أن تجتازها شركات أجنبية لإقامة مشروعات فى الولايات المتحدة، غير أنه أكد أن الحكومة الأمريكية ستوفر المساعدة لرجال الأعمال.

وأضاف "أن الاستثمارات الأجنبية تعنى توفير فرص عمل للطبقة المتوسطة وهى الأولوية رقم واحد بالنسبة لى".

ودعا الكونجرس إلى وضع التشريعات اللازمة لتجعل المناخ الاقتصادى أكثر جاذبية.

مما يذكر أن أكثر من ألف رجل أعمال من مختلف أنحاء العالم يشاركون فى المؤتمر الذى يستغرق يومين.