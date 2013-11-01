كريم سامى: قطاع السيارات أحد أهم أعمدة الاقتصاد

صرح كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة ناتكو فى تصريح خاص "لليوم السابع" بأن افتتاح مركز مرسيدس الجديد فى مرتفعات الأهرام يأتى تتويجا لإنجازات ناتكو العملاقة، فى سوق السيارات المصرى على مدار ربع قرن، وتأكيدا لثقة ناتكو فى الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات، وتمسكنا بمكانتنا فى صدارة سوق السيارات بمصر وحرصنا على التوسع فيه بمزيد من الاستثمارات لدعم هذا القطاع، الذى يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ناتكو، قائلا تفخر ناتكو بشراكاتها الواسعة مع كبرى العلامات التجارية العالمية فى سوق السيارات الفارهة، ممثلة فى مرسيدس –بنز، كما قدمت ناتكو نموذجا فريدا فى دعم وتطوير صناعة السيارات بمصر من خلال تجميع السيارات الفارهة، بمستوى جودة ينافس مثيلاتها فى المصانع الأوروبية والعالمية.