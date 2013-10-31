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ضبط إخواني يخزن 714 علبة لبن أطفال مدعم بالدقهلية

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ضبط إخواني يخزن 714 علبة لبن أطفال مدعم بالدقهلية ضبط إخواني يخزن 714 علبة لبن أطفال مدعم بالدقهلية

كتب : صالح رمضان الخميس 31-10-2013 13:31

تمكنت مباحث تموين الدقهلية من ضبط صيدلي إخواني، خزن كميات كبيرة من ألبان الأطفال المدعمة للاستفادة من فروق الأسعار.

تلقى اللواء سامي الميهي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أسامة فرحات، مدير مباحث ، بتوفر معلومات، أكدت المصادر السرية بقيام صيدلي إخواني بتجميع كمية كبيرة من لبن الأطفال وإعادة بيعها في السوق السوداء.

تشكلت حملة تموينية، تحت إشراف ضباط ومفتشي تموين الإدارة بالاشتراك مع تفتيش الصيدليات، أسفرت عن ضبط المدعو "ل.م.س ـ 37 عامًا"، والمدير المسؤول عن مخزن لبيع الأدوية (بدون ترخيص).

تبين حيازة الطبيب 714 عبوة لبن أطفال مختلفة الأنواع، مدعمة من وزارة الصحة، ومحظور تداولها خارج الصيدليات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم بمخالفة القانون رقم 109 لسنة 1980، والقانون رقم 163 لسنة 1950 والقانون رقم 359 لسنة 1956 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها

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