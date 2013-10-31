أستاذ الكيمياء بمدينة "زويل" يفوز فى انتخابات "الملكية للطب الوقائى"

تمكن الدكتور شريف الخميسى، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلوم الجينات، ومؤسس مركز أبحاث الجينات فى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية"، من حسم نتيجة انتخابات زمالة الجمعية الملكية للطب الوقائى فى المملكة المتحدة لصالحه، ليصبح أول مصرى وعربى يفوز بهذا المنصب، بعد التنافس مع 164 مرشحا.

وكان د.الخميسى، تخرج فى صيدلة القاهرة وعمل أستاذا مساعدا بصيدلة عين شمس، بعد أن حصل على الدكتوراه من جامعة ساسكس البريطانية، وكان زميلا لمرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم علوم الوراثة بمستشفى بحوث الأطفال فى ممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسس الخميسى مركز أبحاث الجينات بمدينة زويل، والذى يعمل على دراسة المواد الوراثية على مستويات متعددة بداية من الجزىء مرورا بالخلية وانتهاء بالأنسجة والأعضاء، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتقليل معدل الإصابات وابتكار وسائل غير تقليدية للعلاج من مختلف الأمراض المنتشرة فى مصر.