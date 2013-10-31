أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أستاذ الكيمياء بمدينة "زويل" يفوز فى انتخابات "الملكية للطب الوقائى"

Google+ Print
أستاذ الكيمياء بمدينة "زويل" يفوز فى انتخابات "الملكية للطب الوقائى" أستاذ الكيمياء بمدينة "زويل" يفوز فى انتخابات "الملكية للطب الوقائى"

تمكن الدكتور شريف الخميسى، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلوم الجينات، ومؤسس مركز أبحاث الجينات فى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، "مشروع القومى للنهضة العلمية"، من حسم نتيجة انتخابات زمالة الجمعية الملكية للطب الوقائى فى المملكة المتحدة لصالحه، ليصبح أول مصرى وعربى يفوز بهذا المنصب، بعد التنافس مع 164 مرشحا.

وكان د.الخميسى، تخرج فى صيدلة القاهرة وعمل أستاذا مساعدا بصيدلة عين شمس، بعد أن حصل على الدكتوراه من جامعة ساسكس البريطانية، وكان زميلا لمرحلة ما بعد الدكتوراه بقسم علوم الوراثة بمستشفى بحوث الأطفال فى ممفيس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأسس الخميسى مركز أبحاث الجينات بمدينة زويل، والذى يعمل على دراسة المواد الوراثية على مستويات متعددة بداية من الجزىء مرورا بالخلية وانتهاء بالأنسجة والأعضاء، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتقليل معدل الإصابات وابتكار وسائل غير تقليدية للعلاج من مختلف الأمراض المنتشرة فى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط