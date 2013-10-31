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مصابو الثورة وأسر الشهداء يعتصمون داخل "القومى لرعاية الشهداء"

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مصابو الثورة وأسر الشهداء يعتصمون داخل "القومى لرعاية الشهداء" مصابو الثورة وأسر الشهداء يعتصمون داخل "القومى لرعاية الشهداء"

قام العشرات من مصابى الثورة وأسر الشهداء بالاعتصام داخل المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، ومنعوا الموظفين من الدخول للمجلس ومباشرة أعمالهم ردا على تجاهل مطالبهم من قبل الأمين العام للمجلس خالد بدوى، مطالبين باستكمال علاجهم وصرف باقى مستحقاتهم المالية.

وأضاف المصابون أن خالد بدوى تعمد عدم تلبية مطالبهم خاصة وأنه ينتمى للنظام السابق حيث قام بتعيين هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وأضافوا أنه اتهمهم بأنهم من الفلول، وأكدوا أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل بلطجية اليوم وأعطوهم مهلة للانصراف من محيط المجلس والسماح للموظفين بالدخول وإلا سيقومون بالاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء.

وأكدوا أنهم سينقلون مقر اعتصامهم أمام مجلس الوزراء الثلاثاء القادم، وسوف يمنعون الدكتور حازم الببلاوى من دخول المجلس إذا لم يستجيبوا لمطالبهم التى تقدموا بها للأمين العام.

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مصر 365