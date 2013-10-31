شرطة المترو: استنفار أمنى بالخطوط الثلاثة تحسبا لمظاهرات 4 نوفمبر

أكد مصدر أمنى بشرطة المترو وجود استنفار أمنى بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، مع بداية الأسبوع المقبل، تحسبا للمظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المحظورة يوم الاثنين 4 نوفمبر المقبل، تزامنا مع أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأضاف المصدر أنه سيتم زيادة الكثافة الأمنية بالمحطات، وبالأخص رجال المباحث، مع الاستعانة بتشكيلات من الأمن المركزى، والتنسيق مع مديريات أمن المحافظات الثلاث بالقاهرة الكبرى، لمواجهة أى تجاوز أو خروج عن القانون.

وقال المصدر إنه سيتم التعامل بحزم مع أى خروج عن القانون، أو محاولة لتعطيل حركة القطارات، أو تهديد سلامة الركاب، لافتا إلى أنه سيتم إعلان حالة الطوارئ الأمنية طوال الأسبوع المقبل.