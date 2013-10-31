تلاميذ قرية "منيل الهويشات" بالغربية يعانون من عدم وجود مدرسة

وجه أهالى قرية منيل الهويشات، التابعة لدائرة مركز طنطا، صرخة عاجلة واستغاثة لوزير التربية والتعليم يطالبون فيها بالرحمة بهم وبأطفالهم تلاميذ المدارس الابتدائى الذين يتنقلون بين قرى المركز يومياً بسبب عدم وجود مدرسة، ومن ثم يعيش الأهالى فى حالة قلق دائم على أطفالهم، منذ ما يزيد على 5 سنوات تاريخ هدم المدرسة الابتدائية بالقرية.

وأكد الأهالى، أن مديرية تعليم الغربية أصدرت قراراً بإزالة المدرسة الوحيدة بالقرية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية منذ 5 سنوات، نظراً لعدم مطابقتها للمواصفات، واضطر الأهالى لنقل أبنائهم لمدارس القرى المجاورة، حيث يعانى التلاميذ من الذهاب والعودة ويضطرون للسير على الأقدام عبر طريق زراعى مقطوع مخيف يعرض حياتهم للخطر فى ظل حالة الانفلات الأمنى، كما تتعرض الفتيات لسرقة الحلى ومحاولات التحرش والاغتصاب.

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