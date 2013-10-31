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نقص واختفاء عشرات الأصناف من الأدوية في صيدليات دمياط

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نقص واختفاء عشرات الأصناف من الأدوية في صيدليات دمياط نقص واختفاء عشرات الأصناف من الأدوية في صيدليات دمياط

كتب : سهاد الخضري منذ 35 دقيقة

اختفت من صيدليات دمياط، ما يزيد عن 30%من الأدوية، إضافة إلى نقص ما يزيد عن 40% من الأدوية، ومن بين تلك الأدوية.. أدوية الذبحات الصدرية وتنشيط الدورة الدموية، كما شهدت الصيدليات اختفاء أدوية تدعيم الكبد مع فيرس C، غيرها من الأدوية.

وأرجع الدكتور سامح المسلماني، طبيب صيدلي ومقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة بدمياط، سبب اختفاء عدد كبير من أصناف الأدوية لانخفاض التصنيف الائتماني لمصر الذي دفع عدد من الشركات للعجز عن تدبير السيولة لشراء الأدوية، وكذلك إحلال وتجديد بعض الشركات، وارتفاع مصاريف تشغيل المصانع.. ولجأت الشركات لتقليل الخصم النقدي للصيدلي وإلغاء الدفع بالأجل للصيدليات لتعويض مصاريف التشغيل.

وطالب المسلماني، بتوفير الدولار لشركات الأدوية وإدخال البنوك كطرف في توفير المواد الخام، ورفع الأصناف رخيصة الثمن الأقل من الـ10جنيه.

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