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"المعلومات":ارتفاع استهلاك الكهرباء لـ12.5 مليار كيلو وات فى الساعة

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"المعلومات":ارتفاع استهلاك الكهرباء لـ12.5 مليار كيلو وات فى الساعة "المعلومات":ارتفاع استهلاك الكهرباء لـ12.5 مليار كيلو وات فى الساعة

ارتفع إجمالى استخدامات الكهرباء، خلال شهر أغسطس الماضى، بنسبة سجلت 1.3% لتبلغ 12 مليارا و400 مليون كيلو وات فى الساعة، مقابل 12 مليارا و241 مليون كيلو وات فى الساعة خلال شهر يوليو الماضى، كما زادت على أساس سنوى بنسبة 0.6% مقارنة بشهر أغسطس2012، والذى كان قد بلغ فيه نحو12 مليارا و329 مليون كيلو وات فى الساعة، وفقا لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وأوضح مركز المعلومات، فى نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، تراجع كمية الكهرباء المولدة خلال شهر أغسطس الماضى، بنسبة 0.3% لتسجل 15 مليار و582 مليون كيلو وات فى الساعة مقابل 15 مليارا و628 مليون ك.و.س خلال الشهر السابق عليه، بينما ارتفع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر أغسطس 2012 والذى بلغ فيه 15 مليارا و563 مليون كيلو وات فى الساعة.

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مصر 365